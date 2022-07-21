دراسة: صداقات الطفولة تقى من مخاطر تعاطى الخمور عند البلوغ

جدة - نرمين السيد - وأجرى باحثون من جامعة ولاية أريزونا ASU مقابلات مع أكثر من 300 طالب جامعى شاركوا فى التقييمات التى ركزت على الشعور بالوحدة فى مرحلة الطفولة ومستويات التوتر وسلوكيات الشرب.. حددت النتائج وجود صلة بين الشعور بالوحدة فى سنوات ما قبل المراهقة ومستويات الشرب والتوتر الحالية.

وقالت الدكتورة " جولى باتوك -بيكهام"، أستاذ الأبحاث المساعدة فى قسم علم النفس بجامعة ولاية أريزونا " الأمريكية: "لدى الشباب، ارتبط الشعور بالوحدة فى مرحلة الطفولة قبل سن 12 عامًا بالإجهاد الملحوظ فى الوقت الحالى وأثر على الشرب غير المنظم".

وتنبأت الدراسة الحالية بمستقبل قاتم حيث يستمر تعاطى الكحول فى الزيادة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.. هذا، فى الوقت الذى تتجه فيه المزيد من النساء إلى تناول المشروبات الكحولية، وفقًا لبيانات من معاهد الصحة الوطنية الأمريكية التى وجدت أن تعاطى الكحول لدى النساء من المرجح أن يؤدى إلى معدلات أعلى من تعاطى الكحول مقارنة بالرجال.

وجدت دراسة أخرى أن الوباء كان مسؤولاً عن ارتفاع معدلات الشرب بنسبة تصل إلى 14% لدى البالغين فوق سن الثلاثين، حيث تحول الناس إلى الكحول لتهدئة القلق والعزلة.

وقالت الدكتورة " باتوك بيكهام"، فى بيان صحفى صادر عن جامعة " أريزونا" الأمريكية: "تم جمع البيانات المستخدمة فى هذه الدراسة قبل انتشار كورونا، وتشير النتائج إلى أنه من الممكن أن نشهد أزمة صحية عامة أخرى فى أيدينا فى غضون سنوات قليلة مع نمو أطفال اليوم".

وتابعت: "نحن بحاجة إلى مزيد من البحث حول ما إذا كان التخفيف من حدة الشعور بالوحدة فى مرحلة الطفولة يمكن أن يكون وسيلة لتعطيل المسارات التى تؤدى إلى اضطرابات تعاطى الكحول لدى البالغين، مضيفة: "يجب أن تساعد مكافحة الوحدة فى مرحلة الطفولة على تقليل ضعف السيطرة على الشرب، خاصة بين النساء".