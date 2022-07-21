إجراء عاجل من نتفليكس بشأن مشاركة كلمة المرور

جدة - نرمين السيد - وتعتقد "نتفليكس" أن مشاركة كلمة المرور هى أحد الأسباب الأساسية لنمو المستخدمين المتخلفين، حيث أخبرت المنصة وكالة "بلومبرج" أنها فقدت 200 ألف مستخدم فى الربع الأول ومن المتوقع أن تفقد الخدمة مليونى مستخدم إضافى فى الربع الثانى.

وتقول "نتفليكس" إن أكثر من 100 مليون أسرة تستخدم الخدمة مجانًا لأن هؤلاء الأشخاص يشاركون كلمات المرور مع مستخدمين آخرين، مما يؤثر على أعمالها مالياً.

وهذا هذا هو السبب فى أن "نتفليكس" أطلقت مؤخرًا اختبارًا فى مناطق قليلة وبدأت فى فرض رسوم على المستخدمين مقابل مشاركة كلمات المرور، كما وسعت هذا الاختبار ليشمل المزيد من المناطق.

قال "شينجى لونج"، مدير ابتكار الإنتاج، فى منشور على مدونة: "إن مشاركة الحساب على نطاق واسع بين الأسر اليوم يقوض قدرتنا طويلة المدى على الاستثمار فى خدماتنا وتحسينها".

فرض رسوم مقابل مشاركة كلمة المرور

أفاد تقرير أصدرته المنصة بأن المستخدمين المقيمين فى خمس دول فى أمريكا اللاتينية سيُطلب منهم الآن دفع مبلغ إضافى إذا تم استخدام حسابهم فى منزل إضافى.

وسيتعين الآن على الأشخاص الذين يعيشون فى الأرجنتين والسلفادور وجواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيكان إنفاق المزيد لمشاركة كلمات المرور.

لذلك، سيتاح للمستخدم الاستفادة من خدمات "نتفليكس" فى منزله وسيتمكن أيضًا من مشاهدته أثناء السفر، ولكن إذا حاول مشاركته مع أى صديق أو أشخاص آخرين خارج أسرته، فسيتم تحصيل رسوم منه.

وتحذر "نتفليكس" من أنه أنه إذا تم العثور على حساب مستخدم من قبل عدة أسر لأكثر من أسبوعين، فسوف ترسل إشعارًا داخل التطبيق يطلب منهم دفع مبلغ إضافى، موضحًا أن المنزل الإضافى سيكلف 2.99 دولارًا فى بعض البلدان.