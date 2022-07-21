وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى فى بيان اليوم الأربعاء الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين فى كافة التخصصات فى إطار دعم التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.
بدوره، قال عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور أسامة أبو سعدة، إن الأولمبياد منتدى سنوى يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كليات الحاسبات، وتشارك فى مسابقته 24 جامعة حكومية وخاصة ويتضمن 200 طالب، وقد تم تنظيمه سابقًا من قبل جامعة كفر الشيخ.
وأضاف أن موضوع الأولمبياد للعام الحالى هو تصميم وتنفيذ تطبيقات فى المجال الطبى، وتم عرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشاكل الطبية. وشهد الأولمبياد الخامس مشاركة المؤسسات والشركات العاملة بمجال الحاسبات والذكاء الاصطناعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الثالث فى «الأولمبياد الخامس» للحاسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.