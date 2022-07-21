جامعة كفر الشيخ تحتل المركز الثالث فى «الأولمبياد الخامس» للحاسبات

جدة - نرمين السيد - فاز طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ بالمركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى الأولمبياد الخامس بقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى والمنعقد بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.





وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقى فى بيان اليوم الأربعاء الطلاب الفائزين، مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين فى كافة التخصصات فى إطار دعم التحول الرقمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار.

بدوره، قال عميد كلية الحاسبات والمعلومات الدكتور أسامة أبو سعدة، إن الأولمبياد منتدى سنوى يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كليات الحاسبات، وتشارك فى مسابقته 24 جامعة حكومية وخاصة ويتضمن 200 طالب، وقد تم تنظيمه سابقًا من قبل جامعة كفر الشيخ.

وأضاف أن موضوع الأولمبياد للعام الحالى هو تصميم وتنفيذ تطبيقات فى المجال الطبى، وتم عرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشاكل الطبية. وشهد الأولمبياد الخامس مشاركة المؤسسات والشركات العاملة بمجال الحاسبات والذكاء الاصطناعى.