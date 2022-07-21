مفاجآت من ذهب.. اعرف حظك من برجك اليوم الخميس 21 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

وتحمل توقعات علماء الأبراج اليوم الأربعاء، وفقا لموقع "horoscope " عديدا من المفاجآت السعيدة فضلا عن النصائح الثمينة.

برج الحمل

لا تلتفت إلى ما يريد إحباطك، وتشعر بالرغبة الشديدة للخروج والتنزه مع شريك حياتك.. ولكن فكر ف إيجاد مصدر دخل جديد، لتحسين وضعك المال.

برج الثور

كن صبورا على وظيفتك، وتعامل مع شريك حياتك بحكمة ودون تعصب أو تسرع، ولديك طاقة كبيرة تساعدك على جلب النجاح والتقدم ف عملك، ما يزيد من دخلك.

برج الجوزاء

لا تدع زملاءك ف العمل يتسببون فى الإيقاع بك ف عديد من المشاكل، كما لا تدع الآخرين يتدخلون ف حياتك العاطفية، وعليك التركيز ف عملك لتحقيق ما تريده.

برج السرطان

يجب عليك القيام بالمزيد من المهام ف عملك لتحقيق النجاح، وعليك تحقيق التوازن الصحيح ف علاقتك بشريك حياتك، كما أن هناك بشريات بتحسن وضعك المالى.

برج الأسد

يجب عليك الإحساس بالمسؤولية حتى لا تضع نفسك ف مأزق، كما يجب عليك أن تبذل قصار جهدك لتجنب خسارة علاقتك بشريك حياتك، واحذر التبذير وإنفاق الأموال ف أشياء لا فائدة لها.

برج العذراء

لا تجعل مشاكلك مع الأشخاص الآخرين تؤثر على وظيفتك، وعلى أدائك.. أنت تميل إلى المبالغة ف حديثك مع شريك حياتك، وهذا لا يجعل الأمور أفضل، كما أنك بحاجة إلى مراجعة حساباتك ومصروفاتك خلال الفترة الحالية.

برج الميزان

كن حذرا ف أخذ كل شىء على أعصابك ف العمل.. دائما تنشأ المشكلة بينك وبين شريكك عندما يشعر بالتجاهل منك.

برج العقرب

ابذل قصار جهدك لتحقيق أهدافك الت طالما انتظرتها، كما يجب عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية ف عملك.

برج القوس

حان الوقت الآن لمراجعة خطتك المهنية ف عملك، وعليك أن تتجاوز مشكلاتك مع شريك حياتك بحكمة وعقل.. كما يجب عليك الحذر الشديد من التبذير المبالغ فيه.

برج الجدي

تفكر كثيرا ف ترتيب أولوياتك عند البدء فى مشروع جديد.. ومن الأفضل التحدث مع شريك الحياة، لتقييم علاقتكما العاطفية.. كما يجب عليك أن تبحث عن الفرصة الأفضل دائما لتحسين وضعك المال.

برج الدلو

عالج الضغوطات والتوتر الذى من الممكن أن تتعرض له بحكمة شديدة.. كما أن تفاؤلك وطبيعتك الإيجابية تقو علاقتك بالآخرين، ما يزيد من دخلك.

برج الحوت

أصبحت على وشك تحقيق جزء كبير من أهدافك، ويساعدك قضاء وقت ممتع مع الشريك على تحسين علاقتكما.. ولكن كن حذرا فأنت كثير الإنفاق.