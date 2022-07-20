تشكلت منذ ملايين السنين.. اكتشاف بركة صخرية بصحراء حسمى بالسعودية (صور)

جدة - نرمين السيد - تختبئ وسط التكوينات الصخرية الفريدة بصحراء "حسمى" بالسعودية التى تشكلت منذ ملايين السنين، بركة مياه صخرية ربما كانت محطة لسقى القوافل على امتداد الحضارات فى المملكة منذ آلاف السنين.





واكتشفت مدونة تجارب السفر فى المملكة "شيلا راسل" هذه البركة الصخرية المخفية بعناية بين طيات جبال "حسمى"، التى تقع شمال غرب السعودية فى منطقة تبوك، ضمن مشروع نيوم، بالصدفة.

وأشارت المدونة البريطانية إلى أنها تسعى لإستكشاف الجواهر الخفية من خلال دراسة خرائط للمواقع التى تزورها، بحسب "CNN بالعربية".

وقالت راسل غنها كانت فى رحلة لاستكشاف صحراء "حسمى"، التى تعتبر بمثابة متحف طبيعى مفتوح من التكوينات الجيولوجية، "وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس"، لافتة إلى أنها رأت حينها "مزيج رائع من ألوان الرمال الحمراء التى تغطى الصحراء والجبال الرملية المحيطة، موضحة أن المناظر الطبيعية الصحراوية المهيبة تتشابك مع الهياكل الصخرية الرائعة الشاهقة فوق الرمال.

وبين طيات إحدى صخور الجبال صادفت هذه البركة الصخرية المليئة بالمياه.

وأكدت راسل أن البركة لها قناة ضيقة تسمح بتدفق مياه الأمطار التى تسقط على صخور الجبال ووتجمع فى البركة الصخرية فى الأسفل، ونظرًا لأن البركة تقع بزاوية مظللة مع القليل من التعرض لضوء الشمس المباشر، فإن مياهها دائمة البرودة وتتعرض للحد الأدنى من عملية تبخر الماء.

وأضافت راسل: "لا يسعنى غلا أن أتخيل عدد الأشخاص الذين مروا هنا على مر السنين لسد عطشهم وسقى حيواناتهم".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "راس" فإن صحراء "حسمى" تعد منذ الأزل محطة على طريق التجارية القديم من وإلى جزيرة العرب، وقد مرت بها على القوافل على امتداد الحضارات الإنسانية المتتابعة، ما يفسر تنوع النقوش الأثرية على صخور جبالها الشاهقة.