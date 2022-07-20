نشر فيروس أصاب مليون حاسب.. محاكمة متهم سرق ملايين الدولارات

ويواجه ميهاى بونيسكو الذى يبلغ من العمر 37 عامًا، اتهامات بتشغيل خدمة ساعدت فى نشر فيروس "جوزى" الذى سرق معلومات حسابات مصرفية شخصية بينما ظل غير قابل للكشف تقريبًا، ومثل بونسيكو للمرة الأولى، يوم الإثنين، أمام محكمة اتحادية فى مانهاتن حيث صدر أمر باحتجازه.
وأوضح المدعون أن الفيروس يعتبر واحدًا من أكثر الفيروسات تدميرًا من الناحية المالية، إذ تسبب فى خسائر بعشرات الملايين من الدولارات لضحاياه، وفقًا لـ "العربية".
واكتشف الفيروس لأول مرة فى عام 2007، وتمكن من إصابة 40 ألف جهاز كمبيوتلا على الأقل فى الولايات المتحدة، من بينها أكثر من 160 جهازًا فى إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".
وترك بونيسكو كولومبيا بعد إلقاء القبض عليه العام الماضى، ووجهت له اتهامات بالتآمر لاختراق اجهزة كمبيوتر والتآمر لاحتيال مصرفى.
ولم يرد محام عن بونيسكو بعد على طلب للتعليق، وكان بونيسكو قد اعتقل فى السابق فى رومانيا عام 2012 قبل أن يطلق سرتحه بكفالة.
وقال ممثلو الادعاء الأمريكيون فى العام التالى إنه تم توجيه اتهامات إلى بونيكسو ونيكيتا كوزمن، الروسية مصممة الفيروس، اللذين اعترفا سرًا بأنهما مذنيان عام 2011 ضمن اتفاق تعاون.
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