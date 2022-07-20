به سينما وحمام سباحة ومراكز تسوق.. تعرف على الفندق الطائر «سكاى كروز»

جدة - نرمين السيد - ويقول الغيلى إن تجربة الطيران الحالية أصبحت مرهقة وبالية، وأن الوقت قد حان لابتكارات جديدة يمكن أن تجعل تجربة الطيران لدينا أكثر راحة.

وهذا ما شجعه على تخيل عالم "يتحول فيه الطيران من وجهة لأخرى إلى تجربة مُبهجة بدلًا من واحدة تتسم بالقتال من أجل مساحة للسائقين، وفقًا لشبكة "CNN بالعربية".

وشارك هاشم الغيلى مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" يُظهر مفهومًا متحركًا لفندق طائر يستند على نموذج ثلاثى الأبعاد للفنان ألكسندر توجيكوف.

ويعتبر الغيلى من محبى فيلم "قلعة فى السماء" لاستوديو"غيبلى"، والذى يمكن فيه رؤية سفن طائرة ضخمة يعيش الأشخاص على متنها.

ويتميز مفهوم "سكاى كروز" بحجمه الضخم أيضًا، والذى يمكنه استيعاب حوالى 5 آلاف ضيف، إضافة لاحتضانه مرافق ترفيهية مثل دور السينما، والمنتجعات الصحية وحمامات السباحة ومراكز التسوق.

وتستمد المركبة الضخمة طاقتها من الاندماج النووى النظيف، وطويل الأمد إذا أشار الغيلى إلى أن ذلك يسمح لها بالبقاء فوق الغيوم لعدة أعوام.

ولن يحتاج الفندق للهبوط، إذ يتم تسليم اللوازم ويص الضيوف إليه باستخدام طائرات تجارية كهربائية، وطائرات خاصة قادمة من مطارات مختلف حول العالم.

ويرى الغيلى أن تحويل المفهوم إلى امر ملموس مسألة وقت فقط، إذ تجعل التكنولوجيا المستحيل ممكنًا.

ويحتاج الفندق الطائر إلى بنية تحتية جديدة لتشغيله، بسبب ضخامة حجمه، كما يتطلب بعض التعديلات فة قطاع السفر الجور، وأوضح الغيلى أن سكاى كروز فائق الضخامة ويعنى ذلك انه سيحتاج إلى مُدرج ضخم غير موجود الآن.