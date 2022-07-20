مرصد القطامية يشارك فى مهمة «أبولو 11» على القمر

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن الدور المهم الذى لعبه مرصد القطامية الفلكى التابع للمعهد فى مهمة "أبولو 11" التى أرسلت للقمر، حيث كان واحدا من ضمن 5 مراصد دولية شاركت فى تحديد أول هبوط بشرى على سطح القمر بقيادة نيل ارمسترونج.





وأشار القاضى، عبر الموقع الرسمى للمعهد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للقمر والذى يوافق ذكرى مرور 53 عاما على أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر عام 1969، إلى أن علماء علماء الفلك بالمعهد والذى كان يرأسه الدكتور محمود خيرى فى ذلك الوقت ساهموا بدور كبير فى تلك المهمة منذ عام 1964 وحتى عام 1970.

وأوضح أن مرصد القطامية تم إنشاؤه عام 1964 ويتبع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، وهو امتداد لمرصد حلوان، الذى أنشئ عام 1903 ويعد من أقدم المعاهد البحثية فى مصر والشرق الأوسط، ويقع على بعد 80 كم من وسط العاصمة القاهرة فى اتجاه السويس طريق العين السخنة فوق جبل بارتفاع 450 مترا عن مستوى البحر.

وأكد أنه جارى حاليا العمل لانشاء المرصد الفلكى المصرى الكبير (منظار سيناء) على قمم احد الجبال فى جنوب سيناء، ومن المقرر الانتهاء منه خلال 4 سنوات وظهرت الحاجة لانشائه بعد تأثير إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على مرصد القطامية الفلكى.

وقال إن المرصد الجديد سيحل بديلا لمرصد القطامية الفلكى الذى سيتحول لمركز تدريب عالمى عن علوم الفلك والفضاء بعد انشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مزود بمنظار فلكى بمرآة قدرتها 5ر6 متر.

وأضاف أنه سيكون له مساهمات علمية عالمية نظرا لطبيعة سماء مصر وملائمتها للأرصاد الفلكية المختلفة.

من ناحية أخرى، احتفلت وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية الجديدة بيوم القمر العالمى، حيث نظمت بمقر الجامعة سلسلة من المحاضرات والمناقشات بحضور رائدتى الفضاء الأمريكيتين الدكتورة سيان بروكتر والدكتورة كريستينا كورب للتحدث عن تجربتهما فى الفضاء ورؤيتهما عن استكشاف القمر بالإضافة إلى ورش عمل عن المهام التناظرية وهندسة الفضاء والفرص المهنية للمهتمين بهذا المجال.

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى مرور 53 عاما على أول رحلة مأهولة إلى سطح القمر فى 20 يوليو 1969، وهو اليوم الذى اختارته الأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمى للقمر.

ويعد رائد الفضاء نيل ارمسترونج أول إنسان يسير على سطح القمر، حيث تمكنت وكالة ناسا بنجاح من إنزال المركبة الفضائية " أبولو 11 " على سطح القمر، و بعد 6 ساعات من الهبوط، قضى ارمسترونج نحو ساعتين ونصف خارج المركبة الفضائية على القمر.

وكانت "أبولو 11" المهمة الخامسة المأهولة إلى القمر و انطلقت فى 16 يوليو 1969 على متن الصاروخ " ساترن 5 " من مركز كينيدى الفضائى وذلك ضمن برنامج أبولو التابع لناسا.