«إيروس» يحصل على لقب أجمل كلب فى مصر

جدة - نرمين السيد - يعشق عدد لا بأس به من الشباب تربية الكلاب، وتكون هواية مفضلة بالنسبة لهم، كما أنه فى الفترة الأخيرة تعددت سلالات الكلاب فى مصر وأصبح هناك أنواع كثيرة منهم، نتيجة استيراد فصائل لم تكن موجودة من قبل، أصبح الجميع يتمنى امتلاك فصيلة تتميز بالجمال والشراسة فى آن واحد، وقرر وليد حامد، صاحب مزرعة كلاب تخصيص مزرعته لنوع واحد من الكلاب التى تنتمى لفصيلة الروت وايلر والتى تصنف بأنها من بين أشرس أنواع الكلاب فى العالم لما تمتلكه من فك قوى قادر على تحطيم كل شىء أمامه.





حيث قال وليد إن الكلب يمكن أن يحطم الحديد بأسنانه عند شعوره بخطورة على صاحبه، حيث حدث قبل ذلك، كما أنه ذكى وميع ويتعلم بطريقة سهلة. وتقام مسابقة جمال الكلاب فى مصر بشكل دورى تحت رعاية الاتحاد المصرى للكلاب، والذى يتبع للاتحاد الدولى للكلاب "FCI"، وفقًا لما أكده حامد حيث أوضح أن الاتحاد الدولى قسم فصائل الكلاب لـ 10 مجموعات، كل مجموعة تقع تحت اسم معين ولها شروط محددة، منها أن تكون فصائل الكلاب حوالى 365 والاتحاد قسمهم لـ 10 مجموعات، كل مجموعة لها اسم، و"الروت وايلر" الذى ينتمى له "إيروس" منتمى له ضمن مجموعة الماستيف. ولفت وليد حامد إلى أن تربية الكلاب امر ربما يكون متاح للجميع، لكن حتى يصبح بطلًا لابد من شروط معينة لان الأمر صعب للغاية، مشيرًا إلى أن الكلب إيروس حصل على بطولة صربيا، واشتراه فى 2019، وحصل على لقب أجمل كلب شو، ولم يكن التقييم على أساس الجمال فقط، لكن أيضًا كان يضم حجم الفم مقارنة بالرأس والرقبة والاستعراض، مؤكدًا أنه لديه أكثر من ميدالية حاليًا.

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