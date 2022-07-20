5 مزايا جديدة من تيليجرام لمستخدمى أندرويد وiOS

جدة - نرمين السيد - كشفت منصة تيليجرام عبر حسابها الرسمى على "تويتر"، عن مزايا جديدة لمستخدمى نظام تشغيل أندرويد وiOS من بينها خيارات ستسمح للمستخدمين باختيار أيقونة مختلفة لشعار التطبيق الخاصة بهم.





وتتضمن الخيارات المتاحة 5 أيقونات مختلفة ضمن خيار يسمى App Icon، وتحتوى على الشعار الافتراضى لتطبيق تليجرام ثم خيار مشابه ولكن بخلفية بيضاء يسمى كلاسيكى Vintage، والثانى Aqua وهى خيارات مخصصة لمستخدمى الإصدار المجانى، والثالث يسمى Premium، أما الرابع فهو خيار Turbo، والخيار الخامس Nox، وتتاح الثلاث خيارات الأخيرة للمشتركين المميزين بخدمة Telegram Premium.

وطرحت تيليجرام للمشتركين بخدمتها المدفوعة شارة مميزة تظهر بجوار أسمائهم فى قائمة الدردشة ورؤوس الدردشة وقوائم الأعضاء وفى ملفهم الشخصى، مما يتيح للآخرين معرفة أن أصحاب هذه الحسابات يساعدون فى دعم التطبيق.

وأصبح بإمكان مستخدمى تيليجرام تحميل الصور ومقاطع الفيديو لاستخدامها كصورة للملف الشخصى على التطبيق، مما يتيح لجميع مشتركى خدمة Telegram Premium مشاهدة صورة البروفايل المتحركة فى جميع أنحاء التطبيق، بالإضافة غلى الدردشات وقائمة الدردشة.

وأشارت تيليجرام إلى أنه باستخدام Telegram Premium يمكن تغيير المجلد الافتراضى الخاص بجميع الدردشات على المنصة وإنشاء تبويب آخر مخصص بالصفحة الرئيسية للتطبيق.

وقالت المنصة إن المستخدمين سيحصلون على ميزة مفيدة ستمكنهم من حظر تلقى الرسائل الصوتية، أو اختيار أرقام معينة لحظر تلك الرسائل منها، وتتوفر الخاصية الجديدة فى إعدادات الخصوصية بالنسخة التجريبية من التطبيق.