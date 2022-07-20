التقطها مصور سعودى.. صورة قرص الشمس تثير إعجاب رواد التواصل الاجتماعى

جدة - نرمين السيد - لاقت صورة مميزة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، وتظهر الصورة قرص الشمس بارزًا فى نهاية طريق كان يسلكه أحد الأشخاص شمال مدينة حائل، لتظهر الصورة بشكل إبداعى، وانتشرت بشكل كبير على "السوشيال ميديا".





والتقط الصورة، المصور الضوئى، طلال اليحيى، والذى أوضح أن الشمس مضافة لتجميل الصورة، لافتًا إلى أن اللقطة جاءت على طريق فى حائل، ويسمى الطريق بين الأيدية إلى الحيانية وهو من الطريق الواقعة شمال حائل.

وقال اليحيى إنه قام بالتصوير خلال قيادة السيارة على سرعة 120، مشيرًا إلى أن لديه القدرة على ضبط زاوية الصورة خلال القيادة وبعد الوصول لحائل قام بمعالجة الصورة من ناحية التباين والحدة والألوان وتم ضبط الصورة على الشكل النهائى.

وأوضح أنه عاشق لتصوير الطبيعة وعاشق للمقناص خلال رحلاته للقنص يقوم بالتقاط الصور التى حققت العديد من النجاحات والجوائز، بحسب "العربية".

ولفت طلال أنه عاشق للتصوير، وتعلمه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وانه يمارس التصوير من عمر 10 سنوات.