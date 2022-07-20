صفعة جديدة من «تويتر» على وجه إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - وحددت محكمة أميركية عقد جلسة طارئة فى أكتوبر المقبل لبحث النزاع القضائى بين "تويتر" وماسك، بعدما أعلن الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع. وأعلن الملياردير الأميركى إيلون ماسك، فى وقت سابق شراء "تويتر" فى صفقة وصلت إلى 44 مليار دولار، ولكنه تراجع فى الوقت الأخير لتقاعس "تويتر" فى الكشف عن الحجم الحقيقى للحسابات الوهمية فيه. وذكرت المحكمة أن تأخير صفقة البيع سيلحق أضرارا بأعمال "تويتر" لا يمكن إصلاحها، وكلما طال التأخير، زادت المخاطر". فى الوقت الذى يسعى فيه موقع "تويتر" لإجبار ماسك على إتمام صفقة الاستحواذ، أو إلزامه بدفع رسوم فسخ الاتفاق، الذى يصل إلى أكثر من مليار دولار.

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