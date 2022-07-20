دمية تثير موجة غضب عارمة فى أمريكا (فيديو) 

جدة - نرمين السيد - وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو من أحد الكرنفالات الضخمة المخصصة للأطفال فى الولايات المتحدة، أثار استياء الكثيرين بعدما تعرضت طفلتين للعنصرية، من قبل دمية برنامج "عالم سمسم" التى كانت تتجول وتتفاعل مع الأطفال بينما تجاهلت أطفال ذات بشرة سمراء، بالرغم من مناداتهم لها.

وقامت أم الطفلتين بنشر الفيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر" وانتشر بشكل كبير، ولاقى موجة غضب عارمة للعنصرية الشديدة التى مازالت متواجدة فى الشارع الأمريكى.

موجة الغضب العارمة جعلت برنامج الأطفال يقدم اعتذاره الشديد فى بيان رسمى للطفلتين، وقالت إدارة البرنامج فى بيان رسمى لها: "برنامج سمسم مدرك للواقعة فى موقع سيسامى بفيلادلفيا، وما تعرض له الأطفال هناك غير مقبول"، وأنها ستقوم بدورة تدريب ضد العنصرية للعاملين، كما توعدت بأن يتخذ المركز الإجراءات اللازمة ضد صاحب الواقعة.