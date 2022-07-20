بمنشار كهربائى.. عجوز يقتل عشرينية ويخبئها داخل صندق قمامة

جدة - نرمين السيد - واندفع ذلك العجوز لقتل فتاة فى العشرينات، ووضع جثتها داخل صندوق القمامة ويدفنها بعيدا فى مكان لا يصل إليه الشرطة.

ورصدت التحقيقات، بأن الفتاة التى تدعى أجنيس أكوم، البالغة من العمر 20 عاما، أخبرت زوجها قبل اختفائها بأنها ذاهبة إلى العمل وبعدها تغيبت ساعات طويلة، لذا أبلغ الشرطة.

وكشفت كاميرات المراقبة جريمة قتل ارتكبها رجل فى الستينيات، نيكولاي بايزان، وذلك بعد اصطحابها لوجود علاقة عمل إلى مكان تنفيذ الجريمة (حاوية شحن)، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وبعدها ضربها على رأسها أكثر من 20 مرة بمنشار كهربائى، وحملها متجها لصندوق قمامة بعد أن ترك جثتها داخل سيارته لمدة ليلة كاملة حتى يدفها أسفل كومة أشجار بأحد حدائق منطقة حدوث الجريمة، وفقا للصحيفة.

ولكن تمكنت كاميرات المراقبة من كشف تلك الجريمة البشعة بعد متابعة نقاط الدم، والتى تطابقت بالفعل مع الحمض النووى للقتيلة.

وتم القبض على القاتل، ويخضع حاليا للمحاكمة منتظرا عقوبتة إثر جريمته القاسية.