مواصفات هاتف «iQOO 10 Pro»

جدة - نرمين السيد - iQOO 10 Pro

يأتى هاتف "iQOO 10 Pro" بشاشة من نوع "E5 LTPO AMOLED" والتى يبلغ قياسها 6.78 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بيكسل.

كاميرا iQOO 10 Pro

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، وبها مستشعر رئيسى من إنتاج شركة سامسونج من نوع GN5 وبدقة 50 ميجابيكسل، وتتصل أيضا بمستشعر فائق الاتساع الذى بدقة "50 ميجابيكسل"، وكاميرا تليفوتوغرافى بدقة 14.6 ميجابيكسل، بينما تأتى الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل، وفقا لموقع "gsmarena".

بطارية وذاكرة iQOO 10 Pro

يتمتع "iQoo 10 Pro" ببطارية كبيرة تبلغ 4700 مللى أمبير فى الساعة، ويعد أول هاتف فى العالم مزود بشحن سلكي سريع بقدرة 200 وات.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

السعر

يتوفر الهاتف "iQOO 10 Pro" بسعر 740 دولار أى حوالى 14 ألف جنيه مصرى.