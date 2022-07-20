فول وطعمية بـ1200 جنيه.. حكاية أغرب فاتورة إفطار فى مصر

جدة - نرمين السيد - فاتورة الساحل الشمالى

كشفت الفاتورة المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا ارتفاع أسعار الفول والطعمية بإحدى المطاعم بمنطقة الساحل الشمالى، بعد بلوغها سعر 1200 جنيه.

ويعد الفول والطعمية من الأطعمة الشعبية الرخيصة، والتى تناسب كافة الطبقات، لذا اندهش الجميع بعد قراءة قيمة فاتورة مطعم الساحل.

سعر الفول والطعمية

رصدت الفاتورة سعر الفول والطعمية بالساحل الشمالى، إذ كان سعر طبق الفول العادى 50 جنيها، بينما الحار 60 جنيها، كما بلغ سعر 3 أطباق باذنجان إلى 160 جنيها، و10 أرغفة بـ 30 جنيها، لذا بلغت قيمتها ذلك السعر الذى تخطى 1200 جنيه.

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى، المقارنة بين أسعار وجبات الفول والطعمية والباذنجان فى الساحل والأماكن التى يتناولون منها تلك الوجبات الشعبية.

ردود الأفعال

وبدأ رواد تويتر ينشرون تغريدات ساخرة، للتعليق على فاتورة الفول والفلافل فى مطعم الساحل.

وقال المغردون: "فطار بـ 1200 جنيه وأنا اللى زعلان أن علبه الفول بقت بـ 10"، "لك أن تتخيل إن طبق الفول فى الساحل بـ 300 جنيه"، "أرخص حاجة عندهم المخلل بـ 24 جنيه بس يا بلاش"، "هو الفول والفلافل بتاع عم محمد اللى فى آخر الشارع، اللى تاخد معاك 20 جنيه تروق على حالك قصر معاك فى حاجة".