لتوفير الخصوصية.. ميزة جديدة من «سناب شات»

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن مشتركى خدمة "Snapchat Plus" يتمكنون من الحصول على ميزات لدعم عدسات الواقع المعزز مع توفير القدرة على إرسال صور وفيديو "Snaps" بالإضافة إلى ميزات جديدة للتمتع بالخصوصية، وذلك وفقا لموقع "Yahoo Finance".

كما يتمتع أصحاب تلك الخدمة المدفوعة بمنع محاولات لقطة الشاشة التى يمكن لسناب شات اكتشافها، بالإضافة إلى ميزة "شاشة خصوصية" تساعد فى حظر محتويات المستخدمين عند النقر بعيدا فى نافذة منفصلة.

وأوضح التطبيق أن للمستخدم إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الجديد أولا والذى سيكون متاحا للجميع.

يذكر أن الخدمة المدفوعة "Snapchat Plus" تم طرحها فى عدد من الدول مقابل 3.99 جنيه إسترلينى شهريا، والذى يمنح مشتركيه الفرصة للوصول إلى الميزات والخيارات الجديدة.