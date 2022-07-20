محمود على البنا.. صوت القرآن الخالد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن ذكرى وفاة سفير القرآن الكريم الشيخ محمود على البنا.. إذ أشار إلى أنه عاش نحو نصف قرن مع كتاب الله، والذى شكّل شخصيته وأكسبه القيم والأخلاق، وسرعان ما ذاعت شخصيته عقب التحاقه بالإذاعة المصرية، ونجح فى اقتحام عالم التلاوة وسط جيل من عمالقة المشايخ.

ولد الشيخ محمود على البنا فى 17 ديسمبر 1926 فى قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وكان الطفل الأول فى أسرته، ونذره أبوه منذ صغره للقرآن الكريم وأدخله كُتاب القرية منذ عمر الخامسة، وأتمّه فى عمر العشر سنوات.

التحق البنا بمعهد المنشاوى فى طنطا لتعلم علوم القرآن، وجاء إلى القاهرة ليحصل على إجازة القرآن الكريم من الأزهر عام 1946.

وشهدت ستينيات القرن العشرين ذيوعًا وانتشارًا فى الوطن العربى، خصوصًا بعد ظهور التليفزيون فى مصر، حيث انضم إلى قراء الشاشة الصغيرة، وبات نجمًا من نجوم التلاوة فى عصره، وعلمًا من أعلام قراء مصر فى زمن شاشة الأبيض والأسود.

ونال الشيخ البنا، عددًا من الجوائز والأوسمة وشهادات التقدير، وسجل القرآن الكريم مرتلا ومجودًا داخل عدد كبير من الدول العربية؛ ليبقى صوته خالدًا لا يغيب.