لحظات مرعبة لركاب قطار إسبانى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشعر الركاب بالرعب عند مرور القطار بمقاطعة زامورا الشمالية الغربية، بسبب وجود حريق هائل فى إحدى الغابات.

وأراد أحد الركاب توثيق تلك اللحظة والمشهد المرعب بتصوير فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقام أحد بالتعليق على المرور وسط الحرائق: "الجحيم".

وازداد خوف الركاب بعد توقف القطار أمام ألسنة اللهب، وبعد دقائق استكمل رحلته إلى فيرول بإسبانيا، وفقا لما جاء فى "يورونيوز".

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 30 حريقا فى الغابات حول إسبانيا أدت إلى إتلاف حوالى 220 كيلومترا مربعا من الغابات والغطاء النباتى.