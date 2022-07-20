جدة - نرمين السيد - وشعر الركاب بالرعب عند مرور القطار بمقاطعة زامورا الشمالية الغربية، بسبب وجود حريق هائل فى إحدى الغابات.
وأراد أحد الركاب توثيق تلك اللحظة والمشهد المرعب بتصوير فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقام أحد بالتعليق على المرور وسط الحرائق: "الجحيم".
وازداد خوف الركاب بعد توقف القطار أمام ألسنة اللهب، وبعد دقائق استكمل رحلته إلى فيرول بإسبانيا، وفقا لما جاء فى "يورونيوز".
جدير بالذكر أن هناك أكثر من 30 حريقا فى الغابات حول إسبانيا أدت إلى إتلاف حوالى 220 كيلومترا مربعا من الغابات والغطاء النباتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظات مرعبة لركاب قطار إسبانى (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.