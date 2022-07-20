منظر مذهل.. عنزة تبكى عند بيعها وتحتضن صاحبها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الفيديو على صوت مزمار فى الخلفية جنبًا إلى جنب مع الماعز وهى تبكى مثل الرضيع بدلاً من الثغاء.

ويظهر مقطع الفيديو الذى تبلغ مدته 21 ثانية الماعز وهى تضع رأسها على كتف صاحبها وتبكى مثل الإنسان، وهو تأثر به عاطفيًا المالك والمارة.

ومنذ نشره يوم الجمعة الماضى، حصد الفيديو ما يقرب من 140 ألف مشاهدة وأكثر من 900 إعجاب.

لم يكشف ناشر الفيديو عن المكان الذى تم فيه التقاط الفيديو، ومع ذلك، قال فى تغريدة على تويتر إن اللقطات تم تصويرها خلال عيد الأضحى عندما تم إحضار الماعز لبيعها فى السوق.

وقال المستخدم فى إحدى التغريدات: "حتى الحيوانات التى لا تستطيع الكلام لديها مشاعر وعواطف. على الرغم من عدم قدرتها على الكلام، إلا أنها تحب صاحبها كثيرًا. وعندما تنفصل عن المالك، تؤلم روحها".

كان مستخدمو تويتر مهتمين بمعرفة مصير الحيوان.

وعلق أحد المستخدمين "دموع .. هل مازلت تبيعها؟ أرجو ألا تفعل". وقال آخر "بكيت حقا بعد مشاهدة هذا الفيديو".

مثل الإنسان، يبدو أن الماعز أيضًا تشعر بالتعاطف بعد أن كشفت دراسة نشرت فى الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات أن هذه الكائنات يمكنها التمييز بين تعابير وجه الإنسان المختلفة.

أجريت دراسة 2018 فى محمية للماعز فى المملكة المتحدة. تم اختبار ما مجموعه 35 من الماعز، والتى تم تأقلمها بشكل كامل مع الوجود البشرى. اكتشف الباحثون أن الماعز "تفضل بوجه عام الوجوه السعيدة".