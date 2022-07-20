من مايكروسوفت إلى تسلا وتويتر.. الموظفون دائما يدفعون الثمن (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وعلى سبيل المثال، أغلقت "تسلا" التى يملكها رجل الأعمال إيلون ماسك، أيضًا مكتبها فى سان ماتيو، بـ كاليفورنيا وسرّحت مئات الموظفين من قسم الطيار الآلى مؤخرًا.

وفيما يلى نستعرض بعضًا من شركات التكنولوجيا التى قامت مؤخرًا بتسريح مئات الموظفين للتعامل مع الانكماش الاقتصادى.

مايكروسوفت

سرحت "مايكروسوفت" مؤخرًا 1800 موظف عبر مناطق مختلفة، وقالت الشركة إن هذه الخطوة جزء من تعديلاتها الهيكلية.

وأضافت الشركة أنها ألغت بعض الوظائف لأنها أعادت تنظيم مجموعات الأعمال والأدوار بعد نهاية السنة المالية فى 30 يونيو، ومع ذلك، أكدت الشركة أنها ستستمر فى تعيين موظفين جدد وإنهاء السنة المالية الحالية بزيادة عدد الموظفين.

وتابعت فى بيان رسمى: "كان لدينا اليوم عدد قليل من عمليات إلغاء الأدوار. مثل جميع الشركات، نقوم بتقييم أولويات أعمالنا على أساس منتظم، وإجراء تعديلات هيكلية وفقًا لذلك"، وغم ذلك فإن تسريح العمال يمثل أقل من 1 فى المائة من إجمالى القوى العاملة فى مايكروسوفت.

نتفليكس

فى الشهر الماضى، قامت منصة بث الفيديو نتفليكس بتسريح ما يقرب من 300 موظف.

الجدير بالذكر أن هذه هى الجولة الثانية من عمليات التسريح فى نتفليكس، بعد انقطاع الوظائف قبل شهر فى مايو 2022، حيث سرحت خلال الجولة الأولى، حوالى 150 موظفًا، معظمهم فى الولايات المتحدة عبر الأقسام.

فى وقت الجولة الثانية من عمليات التسريح، ألمحت منصة البث المباشر إلى أنه قد يكون هناك المزيد من عمليات التسريح فى وقت لاحق من هذا العام.

تويتر

وبحسب ما ورد، سرَّح موقع تويتر أيضًا 30% من فريق اكتساب المواهب فى يوليو بعد تجميد التوظيف على مستوى الشركة، كما قدم موقع المدونات الصغيرة حزم مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المسرحين.

تسلا

قامت شركة تسلا، التى يرأسها إيلون ماسك، بتسريح 229 موظفًا من فريق الطيار الآلى الخاص بها، كما أغلقت أحد مكاتبها فى الولايات المتحدة.

وتشير التقارير إلى أن تسلا قامت بتسريح عمال من مكتب سان ماتيو الذى كان يعمل فقط 276 عاملاً.

ومن المتوقع أن يتم نقل الموظفين الـ 47 المتبقين إلى مكتب "Buffalo Autopilot" التابع لشركة تسلا.

وحذر ماسك، فى يونيو الماضى، من أن لديه "شعور سيئ للغاية" بشأن الاقتصاد وأنه يخطط لخفض حوالى 10% من الموظفين الذين يتقاضون رواتب، كما أوقفت الشركة التوظيف مؤقتًا.