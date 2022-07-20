مايكروسوفت تضيف قصص فيديو إلى «Teams»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن Microsoft ستبدأ معاينة عامة لميزة القصص فى Viva Engage ، وهو قسم فى برنامج اتصالات Teams للشركة الذى سيحل محل تطبيق المجتمعات. وداخل Microsoft، استخدم الأشخاص الميزة للتحدث عن اجتماعات العملاء وحياتهم الشخصية.

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