عائلة بريطانية استضافت لاجئة أوكرانية فخطفت الزوج.. ما مصيرهما؟

جدة - نرمين السيد - تطارد اللعنات "روميو" الإنجليزى الذى ترك زوجته من أجل "جوليت" اللاجئة الأوكرانية، والتى كان آخرها ما أعلنه أنتونى جارنيت من انه وحبيبته صوفيا كاركاديم يحاولان البقاء على قيد الحياة، بعد ان فقد وظيفته.





وكشفت صحيفة "ديلى ستار" أن البريطانى الذى ترك زوجته من أجل لاجئة أوكرانية أغرم بها، أصبح فقيرًا ومفلسًا بسبب الاهتمام المتزايد من وسائل الإعلام بعلاقته الجديدة.

وأوضح جارنيت أنه أراد أن يظهر للناس أنه ليس مبتزًا للرعاية الاجتماعية ويعرف ما هو الصواب، لافتًا إلى أنه كان لديه عمل ناجح للغاية كرس نفسه له، حتى فى بعض الأسابيع قضى أكثر من 80 ساعة فى العمل، مشيرًا إلى أنه الآن وزوجته الأوكرانية صوفيا كاركاديم يحاولان البقاء على قيد الحياة.

وأكد أنتونى جارنيت أنه كان يدير شركة أمنية لديها عقود مع الخدمة الصحية الوطنية فى بريطانيا، لكنه خسر وظيفته بعد ذلك بسبب ظهور الصحافيين فى مكان عمله مما أدى إلى إزعاج المسؤولين، وفقًا لـ "العربية".

وأضاف جارنيت أنه أحيانًا يرسل موظفيه إلى النوادى والحانات لكن هناك ممثلون عن وسائل الإعلام دائمًا يحاولون الحصول على رقم هاتفه، ونتيجة لذلك فقد دخله عمليًا، قائلًا:"عشت على ما تدفعه الصحف لى، وما تساعدنى به أفراد عائلتى".

وأشار إلى أنه الآن لا يستطيع حتى تأثيث الشقة المستأجرة التى يعيش فيها الآن مع صوفيا كاركاديم، وشدد فى الوقت نفسه على ان كاركاديم هى أولويته فى الوقت الحالى.