جنوب إفريقيا: اكتشاف الميثانول فى جثث 21 مراهقًا لقوا حتفهم بحانة فى يونيو

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن نائب مدير الخدمات السريرية بمحافظة كيب الشرقية، الدكتورة ليثا ماتيوان، فى مؤتمر صحفى، إنه تم اكتشاف الميثانول فى جميع الأفراد الـ21 الذين كانوا هناك، ومع ذلك ما زال هناك تحليلًا متقدمًا للمستويات الكمّية للميثانول، وما إذا كانت هى السبب النهائى للوفاة.

وأضافت ماتيوان أن السلطات لا زالت تنتظر النتائج النهائية التي يتم إجراؤها فى معمل بمدينة كيب تاون.

جدير بالذكر أن الحادث وقع داخل حانة شهيرة فى بلدة سينيري بارك، بمدينة إيست لندن، فى الساعات الأولى من الـ26 من يونيو الماضى، حيث تم العثور على بعض الجثث متناثرة على الطاولات والمقاعد دون أى علامات واضحة على الإصابات، وتوفى آخرون بعد نقلهم إلى منشآت طبية قريبة.

يشار إلى أن الميثانول هو شكل سام للكحول ويستخدم صناعيًا كمذيب أو مبيد حشرى أو كمصدر بديل للوقود، ولا يُستخدم في إنتاج الكحول الذى يباع للاستهلاك الآدمى.