يوتيوب تتيح ميزة التسوق المباشر

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن تعاون YouTube مع Shopify يتضمن إضافة أدوات التسوق المباشر التي تسمح للمستخدمين بشراء المنتجات دون مغادرة موقع الويب الخاص بها.
وقال منصة يوتيوب إن المستخدمين فى الولايات المتحدة والبرازيل والهند سيشاهدون محتوى يمكن التسوق فيه فى علامة التبويب "استكشاف" بدءًا من الأسبوع المقبل، مع بلدان إضافية سيتم طرحها فى وقت لاحق من هذا العام.
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