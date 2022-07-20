أبل تواجه دعوى قضائية بسبب نظام الدفع فى أجهزتها الذكية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة العملاقة تواجه اتهامات باستخدام قوتها السوقية فى صناعة الهواتف المحمولة لإقصاء المنافسة من شركات بطاقات الدفع الأخرى. ورفع الدعوى الجماعية اتحاد ائتمانى، مقره ولاية أيوا، أمام محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا. وتقول الشكوى إن أبل "تجبر" المستهلكين الذين يستخدمون هواتفها الذكية وساعاتها الذكية وأجهزتها اللوحية على استخدام محفظتها الخاصة للدفع دون لمس، على عكس صانعى الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، الذين يسمحون للمستهلكين باختيار محافظ أخرى، مثل جوجل باى، وسامسونج باى.

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