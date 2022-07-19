فى اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رجل هندى من الموت دهسًا تحت عجلات القطار (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان الرجل يحاول الصعود من السكة الحديدية إلى الرصيف فى محطة "بورام" بمدينة بنغالورو جنوبى الهند، لكنه عجز عن ذلك.
وانتبه أفراد من وحدة حماية السكك الحديدية فى المحطة إلى الرجل الذى علق على السكة الحديدية فهرعوا إلى الموقع، ثم أنقذوه بخفة كبيرة، بينما كان القطار قادمًا بسرعة.
وظهر فى الفيديو القطار وهو يمر على السكة بعد بضع ثوان من إنقاذ الرجل، وهو ما يعنى أن التأخير للحظات فى تقديم المساعدة كان سينتهى بفاجعة فى الخامس عشر من يوليو الجارى.
ونشرت هيئة السكة الحديدية مقطع الفيديو الذى يوقف الحادثة على حسابها فى موقع "تويتر" مشيدة يالعنصرين اللذين لعبا دورًا كبيرًا فى عملية الإنقاذ، واصفة إياهما بالشجاعين، بحسب "سكاى نيو عربية".
ولقى مقطع الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الهند، وسط دعوات إلى تكريم عنصرى حماية السكك الحديدية لأنهما قاما بعمل "بطولى".
وحث آخرون هيئة السكك الحديدية فى البلاد على تشديد إجراءات السلامة فى المحطات، من أجل تفادى مخاطرة بعض المسافرين بحياتهم حتى يمروا إلى جانب من جانبى الرصيف.
وحذرت الهيئة المسافرين أكثر من مرة على عدم عبور السكة الحديدية، نظرًا للمخاطرة الكبيرة موصية بالتنقل عبر الأماكن المخصصة لذلك.
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