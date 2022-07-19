نصائح هامة لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء فى الصيف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لفت حمزة خلال مداخلة إلى برنامج "السفيرة عزيزة" الذى تقدمه اليوم الثلاثاء، الإعلاميتين جاسمين طه زكى ونهى عبدالعزيز على قناة "dmc"، أنه يجب على المواطنين متابعة استهلاكهم فى الكهرباء باستمرار حتى لا يتفاجأوا بارتفاع الفاتورة، كما يجب فصل أى جهاز كهربائى من مصدر التيار حال عدم استخدامه لأنه يستهلك من الكهرباء بشكل مستمر حتى فى حالة عدم تشغيل الجهاز.

تابع متحدث وزارة الكهرباء أن الأجهزة التى تستهلك الكهرباء حتى فى حال عدم تشغيلها، منها التليفزيون والريسيفر وشاحن الهاتف، مشددا على ضرورة فصل التيار منعا لحدوث أى التماس كهربائى، كذلك يجب فصل الأجهزة التى تستهلك كهرباء بشكل كبير فى التسخين مثل الأفران الكهربائية والميكروويف وغلاية المياه والسخان والمكواة.

كذلك نصح حمزة بتقليل الإضاءة وعدم ترك الإضاءة بالأماكن غير المتواجدين فيها مع إجراء صيانة دورية للتكييف واستخدامه عند درجة حرارة 25 مئوية مع عدم فتح وإغلاق الأبواب والشبابيك بشكل مستمر بالغرف المتواجد بها التكييف لتقليل الاسهلاك.



لفت أيضا إلى ضرورة وجود مسافة بين الثلاجة والحائط من 10-15 سم مع عدم فتح وإغلاق الثلاجة بصفة مستمرة حتى لا تستهلك كهرباء أعلى وبالتالى تزيد من فاتورة الاستهلاك.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشؤون المرأة والأسرة وتقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكى وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالى شاهين.

ويذاع "السفيرة عزيزة" يوميا ماعدا الخميس والجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا.