27 يوليو.. هواوى تكشف الستار عن MatePad Pro

جدة - نرمين السيد - وكشفت هواوى مؤخرًا عن خططها لإطلاق تحديث HarmonyOS 3 فى حدث يعقد فى 27 من الشهر الجارى، واليوم أكدت الشركة على أن الجهاز اللوحى الجديد يتم إطلاقه رسميًا خلال الحدث نفسه.

وأشار الإعلان التشويقى الذى نشر على منصة Weibo إلى بعض التفاصيل حول الجهاز اللوحى الذى يأتى بحجم 11 إنش، ومن المقرر أن يأتى MatePad Pro للعام 2022 بتصميم جديد يتضمن قطع دائرى للكاميرا الخلفية بتصميم يحاكى سلسلة Mate 40.

ويتميز الجهاز اللوحى الجديد من هواوى بإطار معدنى وتصميم منحنى فى الجانبين والجزء السفلى والعلوى أيضًا، كما يظهر مكبر صوتى Grille.

فى الجزء السفلى، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدار فى الحدث القادم من هواوى.