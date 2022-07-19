«إن سرقت اسرق جمل».. حادثة سرقة لشاحنة تنقل مجوهرات قيمتها 100 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت براندى سوانسون، مديرة المعرض الدولى للأحجار الكريمة والمجوهرات الذى يستضيف معارض بالتجزئة فى مواقع بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، أن حادث السطو وقع فى الساعات الأولى من يوم 11 يوليو، فى مدينة فرزير بارك بينما كانت شاحنة تابعة لشركة برينك للخدمات الأمنية تنقلها إلى منشأة للتخزين.

وأبلغت السلطات فى البداية عن وقوع السرقة فى مدينة لانكستر بشمال مقاطعة لوس أنجلوس، لكن مسؤولى مكتب التحقيقات الاتحادى، أكدوا فى وقت لاحق أن المكان هو فى "فريزر بارك" على بعد نحو 80 كيلومترًا إلى الغرب فى مقاطعة كيرن.

ولفت أحد البائعين الضحايا إلى أنها كانت جميعها مجوهرات نفيسة لكنها اختفت، يوم الأحد كان لديك بضائع أما اليوم فلا شىء لديك، وذلك بحسب قناة "كيه سى إيه إل 9".

وأشارت سوانسون إلى أن السرقة شملت ما بين 25 إلى 30 خزانة مجوهرات وأحجار كريمة تخص 18 عارضًا فرديًا فى معرض بسان ماتيو جنوب سان فرانسيسكو، وكانت تلك البضائع فى طريقها إلى التخزين قبل عرض آخر مقرر لها فى باسادينا، وفقًا لما نقلت "سكاى نيوز عربية".

وذكرت شركو برينكس أن المفقودات لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين دولار، فى حين قالت سوانسون إن قيمتها تقارب الـ 100 مليون دولار.

وأكدت سوانسون أن العارضين الأصغر حجمًا يميلون إلى التقليل من قيمة قطعهم للتأمين بسبب ارتفاع تكلفة التغطية.

وأضافت ان مجموعتها تعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ومكتب التحقيقات الاتحادى.

وتابعت أنه من غير الواضح الطريقة التى سرقت بها الشاحنة، وما إذا كانت أجهزة تتبع تثبت فى الخزانات أو كاميرات مراقبة فى الشاحنة أو فى المنطقة.