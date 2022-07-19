جدة - نرمين السيد - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا قصة الشاب المصرى المكافح محمد طلعت، والذى يبلغ من العمر 28 عامًا، والذى يعملا خبازًا فى الصباح وحارس مرمى عصرًا، فى فريق بالدرجة الثالثة.





ويعمل طلعت فى مخبز بمدينة أبو حماد التابعة لمحافظة الشرقية خلال فترة الصباح ليتمكن من تدبير نفقات معيشته ونفقات أسرته، فيما يلعب كحارس مرمى لفريق كرة قدم أبو حماد الذى يلعب بدورى الدرجة الثالثة. ولعب طلعت لأندية أسمنت أسيوط، وكان من ضمن ناشئى فريق الشرقية قبل أن ينتقل لعدة أندية أخرى، ويروى الشاب المصرى تجربته، قائلًا إنه يستيقظ مبكرًا ليعمل فى المخبز كخباز حيث يجيد تلك المهنة، وبعد أن ينتهى من عمله، يتوجه للمنزل لتناول الغداء ثم يغادر للملعب لأداء التدربات كحارس مرمى والمشاركة فى المباريات، لافتًا إلى انه تعرض لظروف قهرية صعبة ومفاجئة اضطرته للعمل صباحًا لتدبير نفقات معيشته والإنفاق على أسرته، نقلًا عن "العربية". وأشار طلعت إلى أنه يمارس كرة القدم منذ أكثر من 15 عامًا، وكان يحلم بالانضمام لأندية كبيرة مثل الإسماعيلى لكنه لم يوفق فيما لا يزال يحلم بأن يكون حارسًا كبيرًا مثل محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، ومنتخب مصر، وأن يجد طريقه للأندية الكبيرة بالرغم من ظروف الصعبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصة كفاح أشادت بها «السوشيال ميديا».. «طلعت» خباز صباحا وحارس مرمى عصرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.