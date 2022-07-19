وأوضحت التقارير أنه تم تحذير الموظفين الأوروبيين من أن وظائفهم معرضة للخطر ويتوقعون اجتماعًا للموارد البشرية فى خلال الفترة المقبلة، حيث قيل للموظفين فى بريطانيا أن يتوقعوا من زملائهم فى مختلف الإدارات أن يفقدوا وظائفهم، وفى أمريكا تم إبلاغ الموظفين أنه تم إطلاق سراحهم بعد مدة قصيرة من وصولهم العمل صباح أمس.
وقال ديفيد أورتيز، أحد الموظفين الأمريكيين فى "تيك توك"، وكان ضمن المديرين التنفذيين بالشركة، إنه تم إلغاء دوره فى جهد أكبر بكثير لإعادة التنظيم.
ولفتت التقارير أن الشركة تمر بعملية إعادة هيكلة عالمية، فيما لم تقدم "تيك توك" بيان تفصيلى حول أسباب تسريح الموظفين وإلغاء أدوارهم.
وأكد أحد موظفى الشركة أنها تستغنى فقط عن الموظفين والفرق التى تعقد أنهم لم يساهموا بشكل كافً فى العمل، حيث تم تسريح ما يقرب من 100 موظف، وتعد هذه نسبة ضئيلة، حيث يصل عدد موظفى الشركة حوالى 10000 موظفًا فى الولايات المتحدة وأوروبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعادة هيكلة عالمية للشركة.. «تيك توك» تستغنى عن موظفيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.