إعادة هيكلة عالمية للشركة.. «تيك توك» تستغنى عن موظفيها

جدة - نرمين السيد - أشارت تقارير حديثة إلى أن بعض موظفى "تيك توك" فقدوا وظائفهم، بينما طُلب من البعض الآخر الاستعداد لاجتماع مع أقسام الموارد البشرية بالمنصة كجزء من جهود إعادة الهيكلة العالمية للتطبيق.





وأوضحت التقارير أنه تم تحذير الموظفين الأوروبيين من أن وظائفهم معرضة للخطر ويتوقعون اجتماعًا للموارد البشرية فى خلال الفترة المقبلة، حيث قيل للموظفين فى بريطانيا أن يتوقعوا من زملائهم فى مختلف الإدارات أن يفقدوا وظائفهم، وفى أمريكا تم إبلاغ الموظفين أنه تم إطلاق سراحهم بعد مدة قصيرة من وصولهم العمل صباح أمس.

وقال ديفيد أورتيز، أحد الموظفين الأمريكيين فى "تيك توك"، وكان ضمن المديرين التنفذيين بالشركة، إنه تم إلغاء دوره فى جهد أكبر بكثير لإعادة التنظيم.

ولفتت التقارير أن الشركة تمر بعملية إعادة هيكلة عالمية، فيما لم تقدم "تيك توك" بيان تفصيلى حول أسباب تسريح الموظفين وإلغاء أدوارهم.

وأكد أحد موظفى الشركة أنها تستغنى فقط عن الموظفين والفرق التى تعقد أنهم لم يساهموا بشكل كافً فى العمل، حيث تم تسريح ما يقرب من 100 موظف، وتعد هذه نسبة ضئيلة، حيث يصل عدد موظفى الشركة حوالى 10000 موظفًا فى الولايات المتحدة وأوروبا.