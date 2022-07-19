«إنستجرام» يطرح ميزة جديدة لشراء المنتجات

جدة - نرمين السيد - وأشارت ميتا، المالكة لإنستجرام وفيسبوك وواتساب، إلى طرح خاصية جديدة تساعد المستخدمين فى الشراء من الشركات الصغيرة عن طريق الرسائل.

أوضحت ميتا أن تلك الميزة تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات برسالة مباشرة، وإضافة تفاصيل طلبهم من خلال صفحة التراسل مع الشركة، وفقا لـ "سكاى نيوز".

ويساعد التطبيق مستخدميه فى تتبع الطلب وطرح أسئلة لمتابعته لنفس صفحة التراسل.

واستهدفت الشركة من تلك الخاصية توسيع عروضها المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، كما سيسمح التطبيق باستخدام خدمة "ميتا باى" المخصصة للمدفوعات لأجل إتمام عمليات الشراء.