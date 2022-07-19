بسبب حفل زفاف فى باكستان.. غرق أكثر من 100 شخص (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال الفرح تم الاستعانة بالقوارب لنقل الضيوف "المعازيم"، وأثناء التحرك غرق قارب فى نهر السند وكان يحمل مايزيد عن 100 فرد من عائلة واحدة.

وتداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهو يرصد تحرك "المعازيم"، وانتشال الجثث وإنقاذ الغارقين، وفقا لـ "العربية".

وأسفر الحادث، عن وفاة حوالى 18 امرأة إثر انقلاب القارب، ولكن مازال هناك العشرات منهم فى عداد المفقودين.

ونجح الغواصون فى إنقاذ ما يقرب من 90 شخصا، ومازالوا يبحثون عن المفقودين الذى قد يصل عددهم إلى 30 فردا، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتواصل الشرطة والقرويين المحليين جهودهم للبحث عن باقى الضحايا المفقودين إثر حادث الغرق.