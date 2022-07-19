لتوفير الخصوصية.. مزايا جديدة فى «تليجرام»

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أن المشتركين فى خدمات "Telegram Premium" المدفوعة يحصلون على ميزة جديدة تساعد هؤلاء فى حظر تلقى الرسائل الصوتية.

ويتم الاستفادة منها عن طريق حظر جميع الرسائل الصوتية القادمة من سجل أرقام تليجرام أو اختيار أرقام معينة، وفقا لصحيفة "البيان".

وتخضع الميزة للاختبارات من قبل التطبيق، بعد طرحها لبعض المستخدمين عبر أجهزة "أندرويد" للتمتع بالمزيد من الخصوصية.

وكشف التطبيق إلى أن خدمات "Telegram Premium" المدفوعة تساعد المستخدمين فى تحميل ملفات تصل سعتها إلى 4 جيجابايت، بالإضافة إلى سرعة تنزيلها وإرسال الملصقات والرموز التعبيرية الجديدة وغيره.

كما توفر الخدمات للمستخدمين خاصية حجب الإعلانات، وإمكانية التحميل الغير محدود للبيانات، وميزات التحكم فى أدوات المراسلة الفردية والجماعية.