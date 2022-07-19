كويتى يشترى هاتف أيفون لزوجته عبر الإنترنت ويتفاجأ برسالة غريبة

جدة - نرمين السيد - وقرر الكويتى مفاجأة زوجته وشراء هاتف أيفون لها من خلال الإنترنت بسعر يبلغ 1300 دولار أى حوالى 25 ألف جنيه مصرى.

ورفض الرجل فتح الهاتف عقب استلامه، وعند ذهابه إلى المنزل لفتحه أمام زوجته أُصيب بالصاعقة.

فتح العلبة، أصابته ولم يجد هواتف، بل فيها رسالة اعتذار من قبل سيدة لأخذها المبلغ المالى.

وفى الرسالة، كتبت المرأة: "أرجوك اعذرنى واعتبرهم سلف، يتيمة وغرقانة بالديون وما عندى سكن وعندى ولد، يومين ويجيك المسج بمكان الفلوس".

وحاول بعدها الكويتى الاتصال بالرقم مرة أخرى، ولكن تبين أنه تم إغلاقه عقب النصب عليه.

وأثارت تلك الواقعة حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما ألقى الأفراد اللوم على المواطن لشرائه من مواقع غير موثوقة، كما كان يجب التأكد من وجود الهاتف قبل استلامه.