«أوبر» تتوصل لتسوية مع وزارة العدل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى، وفق بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، إن الاتفاق يتضمن أن تضيف "أوبر" ضعف إجمالى رسوم الانتظار الصادرة بحق 65 ألف راكب من ذوى الإعاقة والذين تم تحديدهم من قبل برامج الشركة، إلى جانب تخصيص أكثر من 2 مليون دولار لتمويل الأفراد المتضررين الآخرين.

وأوضح "ذا فيرج" أن الادعاءات تتعلق بسياسة "أوبر" الخاصة برسوم الانتظار، والتى تفرض رسوما إضافية (عادة ما تكون أقل من دولار واحد) على الراكب عندما يستغرق أكثر من دقيقتين للصعود إلى السيارة، والتى لاقت اعتراضات من الركاب من ذوى الإعاقات الجسدية، إذ اعتبروها تساهم فى نظام أوسع للتمييز.

ونقل الموقع التقنى عن ممثلة شركة "أوبر" كاريسا سيمونز، قولها إن الشركة تعمل دائمًا على تحسين إمكانية الوصول لجميع المستخدمين وتشجع الركاب ذوى الإعاقة على استخدام نموذج الإعلان الذاتى الخاص بها للإعفاء من رسوم وقت الانتظار، معربة عن سعادة "أوبر" بالتوصل إلى هذا الاتفاق.