اكتشاف ثقب أسود فى مجرة مجاورة لدرب التبانة

جدة - نرمين السيد - وحسب تقرير لموقع "العربية"، أطلق العلماء على الثقب "إبرة فى كومة قش"، ويختلف عن جميع الثقوب السوداء المعروفة الأخرى، إذ لا ينبعث منه أشعة سينية.

تبلغ كتلة الثقب الأسود، تسعة أمثال كتلة الشمس على الأقل، واكتشف فى منطقة سديم الرتيلاء فى مجرة سحابة ماجلان الكبرى ويقع على بعد حوالى 160 ألف سنة ضوئية من الأرض.

وقال تومير شينار الباحث فى علم الفلك بجامعة أمستردام وقائد فريق البحث المنشور فى دورية نيتشر أسترونومى: "التحدى يكمن فى العثور على تلك الأجسام، توصلنا إلى إبرة فى كومة قش".

والثقوب السوداء هى أجسام كثيفة بشكل غير عادى تتمتع بقوة جاذبية شديدة لدرجة أنه لا يمكن لأى شىء حتى الضوء، أن يفلت منها.