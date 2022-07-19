تدمير حفل زفاف بأمريكا.. والسبب موجة البحر

جدة - نرمين السيد - وتلجأ عدد من الفتيات إلى الاستعانة بالبحر لإقامة الحفل أمامه، والاستمتاع بأجوائه الشيقة، ولكن حدث عكس ذلك مع عروسان فى الولايات المتحدة الأمريكية.

واندهش العروسان أثناء احتفالهما بحفل الزفاف الذى كان على البحر، بقدوم موجة عالية تسببت فى انقلاب أجواء الحفل رأسًا على عقب خلال لحظات.

ووجد الضيوف وقت الاستمتاع بالحفل الذى كان فى بلدة كايلو فى هاواى، بقدوم موجة ضخمة وبدأوا يبحثون عن غطاء لتفاديها، ولكنها حطمت المكان، بحسب صحيفة "ديلى ستار".

وبعدها تم تغطية المكان بالماء وبالتالى دُمر حفل الزفاف، وأشارت المراسلة المحلية وعالمة الأرصاد، مليكة دودلى، أنه لم يصب أذى بأحد الضيوف، وفقا لشبكة "ABC News".

ووفقا لتقرير صادر عن "Weatherboy"، جاء فيه بأن العاصفة الاستوائية تلاشت داربى قبالة ساحل المحيط الهادئ فى المكسيك يوم الأحد ، ولكن هناك موجة غير ذات صلة من نصف الكرة الجنوبى استمرت فى ضرب هاواى ومدد المسؤولون إغلاق الحدائق الشاطئية فى هاواى.

وعلق الضيوف على ما حدث أثناء الحفل: "أنهم لم يتوقعوا أن يكون الأمر بهذا السوء"، وقالوا إنه ليس وقوع أى إصابات ولكن كعكة الزفاف دُمرت.