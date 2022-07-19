لمستخدمى أندرويد.. بدء طرح تطبيق «جوجل واليت» فى 39 دولة

جدة - نرمين السيد - وقال سين وفقا لموقع "ذا فيرج" التقنى، اليوم، الثلاثاء، إن التطبيق سيكون متاحا لجميع المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحا أن التطبيق الذى أعلنت عنه "جوجل" فى وقت سابق العام الجارى، باعتباره تطبيق لإدارة جميع البطاقات الرقمية، ليس فقط بطاقات الدفع الإلكترونى، بل يمتد إلى الصورة الرقمية لتحديد الهوية وحالة التطعيم والتذاكر وغيرها.

وبحسب جوجل، فإن التطبيق الجديد سيحل محل تطبيق "جوجل باى" فى معظم الدول، باستثناء الولايات المتحدة وسنغافورة، حيث سيتمكن المستخدمون فى الدولتين من الإبقاء على "جوجل واليت" و"جوجل باى" معا على هواتفهم، إذ سيستمر الأخير كطريقة لإرسال الأموال إلى الآخرين.