بسعر رخيص ومواصفات عالية.. تكنو تطرح «Spark 9»

جدة - نرمين السيد - هاتف Spark 9
ويحمل هاتف تكنو الجديد اسم "Spark 9"، والذى يأتى بشاشة من نوع "IPS LCD"، وبقياس يبلغ 6.6 بوصة، وبدقة عرض 720 × 1600 بيكسل.
كاميرا وذاكرة Spark 9
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، ويبلغ دقة الأساسية منها 13 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لصور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.
ويقترن "Spark 9" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 جيجابايت.
سعر هاتف Spark 9
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، ويُطرح بسعر 120 دولار أى حوالى 2270 جنيه مصرى.
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