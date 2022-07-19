بسعر رخيص ومواصفات عالية.. تكنو تطرح «Spark 9»

جدة - نرمين السيد - هاتف Spark 9

ويحمل هاتف تكنو الجديد اسم "Spark 9"، والذى يأتى بشاشة من نوع "IPS LCD"، وبقياس يبلغ 6.6 بوصة، وبدقة عرض 720 × 1600 بيكسل.

كاميرا وذاكرة Spark 9

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، ويبلغ دقة الأساسية منها 13 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية لصور السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن "Spark 9" بذاكرة وصول عشوائى رام بسعات مختلفة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتى 64 أو 128 جيجابايت.

سعر هاتف Spark 9

ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير، ويُطرح بسعر 120 دولار أى حوالى 2270 جنيه مصرى.