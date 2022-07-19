الخنازير البرية تغزو شوارع روما (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ينظر البعض فى روما إلى الخنازير البرية على أنها رموز للانحلال الحضرى ومنهم من يعتبر أنها مجرد حيوانات.

وفى الأشهر الأخيرة، بدأت السلطات فى إيطاليا بإعدام الخنازير بسبب القلق من أنها يمكن أن تنشر حمى الخنازير الأفريقية، غير مؤذية للإنسان والحيوانات الأليفة، ولكنها قاتلة للخنازير التى يتم تربيتها تجاريًا.

وقالت " واشنطن بوست" إن الإعدام المخطط له فى إيطاليا قوبل بمقاومة من جماعات حقوق الحيوان.

يقول روبرتو فيكيو، رئيس الرابطة المحلية لمكافحة الصيد، الذى يجادل بأنه يجب تعقيم الخنازير بدلاً من ذلك - وهو ما يسميه حلًا غير طبيعى ولكنه غير دموى: "يجب أن يكون قتلهم الملاذ الأخير فقط".

فى هذه الأثناء، تستمر الخنازير فى روما فى جعل المدينة خاصة بها، وتهدأ فى النوافير وتتسكع على الأرصفة. فيما هاجم عدد منهم الناس.

دفع الخوف من الفيروس بالفعل العديد من الدول، بما فى ذلك الصين، إلى فرض حظر على استيراد لحم الخنزير الإيطالى.

شرعت فرقة عمل حكومية تم إنشاؤها فى مارس فى تنفيذ خطط لتقليل عدد الخنازير فى البلاد - يقدر بالملايين - بنسبة 50 فى المائة، بعد العثور على جثث مصابة بحمى الخنازير الأفريقية فى شمال غرب إيطاليا فى وقت سابق من هذا العام، تليها المزيد من الحالات الحديثة. بما فى ذلك فى روما. قد تكون جهود القضاء على الفيروس معركة شاقة.

يقول أنجيلو فيرارى، الخبير المكلف من قبل الحكومة لمعالجة أزمة الخنازير: "لا أرى القضاء على المرض أمرًا محتملاً، إلا إذا أدت إلى انخفاض كبير فى أعداد الخنازير". "المهم فى الأمر هو أن هناك الكثير منهم".

حتى مع إعدام بعض الخنازير، يواصل البعض الآخر التكاثر ودخول روما عبر المحميات الطبيعية والمتنزهات التى تمتد إلى عمق المدينة، حيث تغريها فرصة تناول القمامة، فيما قال أحد المسؤولين إن الأعداد تجاوزت ما يمكن أن تسيطر عليه الحيوانات المفترسة مثل الذئاب.

ارتفع عدد الخنازير البرية فى أوروبا بشكل حاد فى العقود الأخيرة بسبب "مجموعة من العوامل" بما فى ذلك معدلات التكاثر العالية ونقص الحيوانات المفترسة الكبيرة، وفقًا للدراسات، وقد ظهرت بشكل متزايد بالقرب من المتنزهات والمناطق الحرجية فى المراكز الحضرية مثل روما وبرلين وبرشلونة.