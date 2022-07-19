تسريبات تكشف موعد ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

جدة - نرمين السيد - إلى جانب "Galaxy Z Fold 4"، ستطلق سامسونج أيضًا "Galaxy Z Flip 4 5G" وسلسلة "Galaxy Watch 5" و"Galaxy Buds 2 Pro".

وسرب مدون معروف فى مجال التكنولوجيا باسم "Evan Blass"، تاريخ حدث "Galaxy Unpacked 2022". قائًلا إن ذلك سيكون فى 10 أغسطس المقبل، فيما لم تؤكد سامسونج التاريخ رسميًا.

Galaxy Z Fold 4

ستكون الهواتف القابلة للطى أبرز ما فى حدث "Galaxy Unpacked" الجديد، حيث سيتم إطلاق "Samsung Z Fold 4" و"Flip 4" مع شريحة "Snapdragon 8+ Gen 1 SoC".

سيكون لدى "Fold 4" شاشة قابلة للطى مقاس 7.6 بوصة مع شاشة AMOLED 120 هرتز وشاشة 6.2 بوصة HD + AMOLED، كما ستحتوى الشاشة القابلة للطى على كاميرا تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل على شاشة الغلاف، وسيكون هناك فتحة مثقوبة فى الجزء العلوى وهو مكان الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.

سيتم تجهيز "Galaxy Z Fold 4" بكاميرا ثلاثية مع أخرى رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما سيحتوى على كاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن تكون سعة البطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات والشحن اللاسلكى بقوة 15 وات والشحن اللاسلكى العكسى بقوة 10 وات.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

من ناحية أخرى، سيحتوى "Z Flip 4" على شاشة قابلة للطى مقاس 6.7 بوصة، وشاشة غلاف 2.1 بوصة أيضًا.

وسيشتمل الهاتف القابل للطى على إعداد كاميرا مزدوجة فى الخلف مع مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الواسع والواسع للغاية، كما سيحمل بطارية 3700 مللى أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط.

سيعمل كلا الهاتفين على نظام التشغيل أندرويد 12 بإصدار "OneUI 4.1".