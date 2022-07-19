بمحركات مزودوجة.. Oppo تطرح سماعة Enco X2 اللاسلكية

جدة - نرمين السيد - وتشمل السماعة الجديدة محرك ديناميكى 11 مم، مع محرك planar diaphragm بحجم 6 مم، وتدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.2، وتقنية LHDC 4.0 ودعم تنسيق SBC و AAC فى الصوتيات. وتتميز OPPO Enco X2 بعدد من مستويات عزل الضوضاء والتى تشمل تقنية لعزل الضوضاء الذكية، وعزل فائق للضوضاء، عزل Moderate وعزل ضوضاء Mild مع دعم نمط شفاف وتحسينات Vocal. وتحتوى سماعة Enco X2 على 3 ميكروفونات، كما تستخدم السماعة تقنية الذكاء الإصطناعى Bone Voiceprint لخفض الضوضاء أثناء المكالمات. وتدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 9.5 ساعة مع دعم إلغاء الضوضاء النشطة، ويصل عمر شحن السماعة إلى 40 ساعة مع الحافظة، ويمكن شحن السماعة لفترة 5 دقائق لعمر شحن يصل إلى ساعتين.

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