اكتشافات جديدة بشأن أقدم مياه جوفية على الأرض

جدة - نرمين السيد - حيث يعتقد الباحثون أن هذه المياه الجوفية هى من أقدم المياه على كوكب الأرض، ويمكن أن تقدم تفاعلاتها الكيميائية مع الصخور المحيطة بها رؤى جديدة حول إنتاج الطاقة وتخزينها فى قشرة الأرض.

ووصف أوليفر وار، الباحث المشارك فى قسم علوم الأرض بجامعة تورنتو فى كندا، والمؤلف الرئيسى لدراسة جديدة حول هذا الأمر، بأن المياه الجوفية المكتشفة هى صندوق باندوار "صندوق باندوار فى الميثولوجيا الإغريقية" للطاقة المنتجة من الهيليوم والهيدروجين، وفقًا لمجلة "Live Science".

وأشارت الدراسة إلى أن المياه الجوفية قد تعمل يومًا ما كمصدر للطاقة، بسبب تركيزات المواد المشعة والعناصر الناتجة عن النشاط الإشعاعى المكتشفة فى السوائل.

وأوضح وار أن العديد من الخبراء أشاروا إلى أن بقايا هذا الجسر أصبحت مرئية فى الماضى بسبب انخفاض مستويات المياه.

وأضاف أوليفر وار أنه فى هذه الأماكن العميقة يتم الاحتفاظ بالماء فى شقوق بين الصخور وبمرور الوقت يتفاعلون ما ينتج اليورانيوم، الذى يتحلل بعد ذلك على مدى ملايين، وحتى مليارات السنين، ويخلق غازات نبيلة، بحسب "العربية".

ومع تراكم هذه الغازات النبيلة فى الماء، يمكن للباحثين قياس تركيزاتها ومدة وجودها داخل الصخر.

يذكر أن منجم الذهب واليورانيوم، المعروف باسم "Moab Khotsong" يقع على بعد حوالى 100 ميل "161 كيلومترًا" جنوب غربى جوهانسبرج، وهو موطن لواحد من أعمق ممرات المناجم فى العالم، وعلى عمق 3 كيلومترات تحت السطح من أعمق نقطة فى المناجم.