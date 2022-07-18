ويعتبر التوجيه متعدد التوقفات أحد أهم الميزات المتوافرة فى التطبيق، فيمكنك باستخدام ذلك، إضافة محطات متعددة على طول طريق القيادة فى التطبيق، بجانب ذلك يمكنك التخطيط لمسار به عدة نقاط توقف على جهاز ماك الخاص بك، وستتم مزامنته مع جهاز آيفون.
ويقدم التطبيق ميزة أسعار العبور، والتى من خلالها ستتمكن من معرفة تكلفة رحلتك مع أسعار العبور.
وأيضًا هناك ميزة تساعد على إضافة بطاقات ترانزيت إلى Wallet، ومشاهدة الأرصدة المنخفضة وتجديد بطاقتك، كل ذلك دون مغادرة التطبيق.
وهناك ميزة أنيقة بالتطبيق، حيث سيحصل مستخدمو VoiceOver، الآن على صوت تلقائى وردود فعل لمسية تحدد نقطة البداية لاتجاه السير فى الخرائط.
وقالت أبل إن تطبيق الخرائط الخاص بها، سيوسع التغطية إلى الكثير من البلدان، كبلجيكا وفرنسا وهولندا ونيوزيلاندا وسويسرا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق خرائط أبل يضيف هذه الميزة الهامة مع تحديث iOS 16 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.