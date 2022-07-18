تطبيق خرائط أبل يضيف هذه الميزة الهامة مع تحديث iOS 16

جدة - نرمين السيد - تمكن تطبيق خرائط أبل مع تحديث iOS 16 من الحصول على واحدة من أكثر الميزات المتوقعة التى لطالما طلبها المستخدمون، وهى القدرة على إضافة التوجيه متعدد التوقفات على التطبيق، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق أيضًا بعض التحسينات الرائعة، حيث يمكن للمستخدمين أخيرًا إجراء معاينة بفضل الإصدار التجريبى العام من نظام التشغيل المتاح الآن.





ويعتبر التوجيه متعدد التوقفات أحد أهم الميزات المتوافرة فى التطبيق، فيمكنك باستخدام ذلك، إضافة محطات متعددة على طول طريق القيادة فى التطبيق، بجانب ذلك يمكنك التخطيط لمسار به عدة نقاط توقف على جهاز ماك الخاص بك، وستتم مزامنته مع جهاز آيفون.

ويقدم التطبيق ميزة أسعار العبور، والتى من خلالها ستتمكن من معرفة تكلفة رحلتك مع أسعار العبور.

وأيضًا هناك ميزة تساعد على إضافة بطاقات ترانزيت إلى Wallet، ومشاهدة الأرصدة المنخفضة وتجديد بطاقتك، كل ذلك دون مغادرة التطبيق.

وهناك ميزة أنيقة بالتطبيق، حيث سيحصل مستخدمو VoiceOver، الآن على صوت تلقائى وردود فعل لمسية تحدد نقطة البداية لاتجاه السير فى الخرائط.

وقالت أبل إن تطبيق الخرائط الخاص بها، سيوسع التغطية إلى الكثير من البلدان، كبلجيكا وفرنسا وهولندا ونيوزيلاندا وسويسرا.