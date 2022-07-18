غيمة على شكل طفل يجلس فوق طائر.. سعودى يوثق مشهدا ساحرا فى السماء (صور)

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وكان الماجد الذى يبلغ من العمر 30 عامًا، فى طريقة من العاصمة الرياض إلى محافظة ثادق لقضاء عطلة، ولاحظ خلال رحلته غيمة غير اعتيادية تزين السماء.
وأوضح عبدالكريم الماجد أنه بينما كان على الطريق، رأى هذا المشهد العجيب، وفجأة سأل من بجواره، هل ترى هذه الغيمة؟، بحسب "CNN عربى".
وباشر الماجد فى التقاط الصور دون أن يضيع أى وقت، كما وثق اللقطة بمقاطع الفيديو للمشهد الذى بدا مثل "لوحة ربانية مثيرة للدهشة والتساؤلات، بحسب وصفه.
وأشار الماجد "تعليقًا على كيفية ظهور شكل السحابة"، إلى أنها بدت له كما بدت للملايين الذين شاهدوها، وبدت كطفل على ظهر طير".
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