غيمة على شكل طفل يجلس فوق طائر.. سعودى يوثق مشهدا ساحرا فى السماء (صور)

جدة - نرمين السيد - صادف السعودى عبدالكريم الماجد موقفًا يتمناه الكثير من المصورين رغم أنه لا يرى نفسه من هواة التصوير، حيث وثق إحدى الصور مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية والتى لاقت اهتمامًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعى.





وكان الماجد الذى يبلغ من العمر 30 عامًا، فى طريقة من العاصمة الرياض إلى محافظة ثادق لقضاء عطلة، ولاحظ خلال رحلته غيمة غير اعتيادية تزين السماء.

وأوضح عبدالكريم الماجد أنه بينما كان على الطريق، رأى هذا المشهد العجيب، وفجأة سأل من بجواره، هل ترى هذه الغيمة؟، بحسب "CNN عربى".

وباشر الماجد فى التقاط الصور دون أن يضيع أى وقت، كما وثق اللقطة بمقاطع الفيديو للمشهد الذى بدا مثل "لوحة ربانية مثيرة للدهشة والتساؤلات، بحسب وصفه.

وأشار الماجد "تعليقًا على كيفية ظهور شكل السحابة"، إلى أنها بدت له كما بدت للملايين الذين شاهدوها، وبدت كطفل على ظهر طير".