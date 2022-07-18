جدة - نرمين السيد - وتأتى الأجهزة الجديدة مدعومة بتقنية HDR، وكذلك Dolby Vision مع 4096 مستوى من التحكم فى السطوع، بالإضاغة إلى إضاءة خلفية متعددة المناطق، وسطوع يصل إلى 700 إنش، وأيضًا 94% مجموعة ألوان DCI-P3، وخوارزميات مطورة ذاتيًا لتقليل أخطاء الألوان، وتحقيق دقة ألوان احترافية على مستوى العرض من E 2.
وتتميز شاشات التلفزيون من شاومى بمعدل تحديث عالى يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى MEMC VRR و ALLM و FreeSync Premium و HDMI 2.1، كما تحتوى على 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تصل إلى 32 جيجابايت ومعالج رباعى النواة A73 ومكبرات صوت 25 وات، مع دعم Dolby Atmos.
وتصل نسبة الشاشة غلى الهيكل إلى 97.4%، وذلك بفضل الحد الأدنى من الحواف، كما تتميز الأجهزة بإطار معدنى كامل وعملية السفع الرملى، وقاعدة معدنية بتصميم هيكل متوازن ويدعم التحكم الصوتى بعيد المدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأحجام مختلفة.. شاومى تطرح شاشات تلفزيون «ES Pro 2022» بالأسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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