بأحجام مختلفة.. شاومى تطرح شاشات تلفزيون «ES Pro 2022» بالأسواق

جدة - نرمين السيد - وتأتى الأجهزة الجديدة مدعومة بتقنية HDR، وكذلك Dolby Vision مع 4096 مستوى من التحكم فى السطوع، بالإضاغة إلى إضاءة خلفية متعددة المناطق، وسطوع يصل إلى 700 إنش، وأيضًا 94% مجموعة ألوان DCI-P3، وخوارزميات مطورة ذاتيًا لتقليل أخطاء الألوان، وتحقيق دقة ألوان احترافية على مستوى العرض من E 2.

وتتميز شاشات التلفزيون من شاومى بمعدل تحديث عالى يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى MEMC VRR و ALLM و FreeSync Premium و HDMI 2.1، كما تحتوى على 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وسعة تخزين تصل إلى 32 جيجابايت ومعالج رباعى النواة A73 ومكبرات صوت 25 وات، مع دعم Dolby Atmos.

وتصل نسبة الشاشة غلى الهيكل إلى 97.4%، وذلك بفضل الحد الأدنى من الحواف، كما تتميز الأجهزة بإطار معدنى كامل وعملية السفع الرملى، وقاعدة معدنية بتصميم هيكل متوازن ويدعم التحكم الصوتى بعيد المدى.