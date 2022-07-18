الظاهرة الأكثر تكرارًا.. هذا ما يحدث للأرض عند خسوف القمر

جدة - نرمين السيد - تحدث ظاهرة الخسوف من فترة لأخرى، وتتكرر أكثر من مرة خلال العام الواحد، ويتسأل الكثيرين عن ماذا يحدث للأرض عند خسوف القمر؟، ويعد مشهد الخسوف فريدًا إلى حد كبير، والظاهرة تعتبر أمر مثير للإعجاب.





وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر موقعها أن ظاهرة الخسوف تعنى تحرك القمر على مدار حول كوكب الأرض، وفى نفس الوقت تدور الأرض حول الشمس، وفى أحيان أخرى تتحرك الأرض بين القمر والشمس، وعند حودث ذلك تحجب الارض ضوء الشمس الذى ينعكس غالبًا بواسطة القمر، وبدلًا من أن يضرب الضوء سطح القمر، يسقط ظل كوكب الأرض على القمر، وهذا هو خسوف القمر.

ويوجد نوعين من خسوف القمر، كلى وجزئى، الكلى يحدث عندما يكون القمر والشمس على طرفى نقيض من الأرض، وعلى الرغم من أن الأرض تحجب الضوء عن القمر، إلا ان بعض ضوء الشمس يصل إلى القمر، إذ يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجور للأرض، مما يؤدى إلى تصفية معظم الضوء الأزرق، وذلك يجعل القمر يظهر باللون الأحمر للناس على الأرض.

بينما الخسوف الجزئى فيحدث عندما يدخل جزء من القمر فى ظل الأرض، وفيه يظهر ظل الأرض داكنًا جدًا على جانب القمر المواجه للأرض، ويعتمد على ما يراه الناس من الأرض أثناء الخسوف الجزئى للقمر على كيفية محاذاة الشمس والقمر والأرض.

وغالبًا ما يستمر خسوف القمر لبضع ساعات، ويحدث خسوفان جزئيان للقمر على الأقل كل عام، لكن الخسوف الكلى للقمر نادر الحدوث.