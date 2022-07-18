جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع تك كرانش التقتى أن Snapchat للويب متاح لمشتركى Snapchat + فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وبعد الإطلاق الأولى، تخطط الشركة لطرح Snapchat للويب لمشتركى Snapchat + فى فرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قبل إتاحته لجميع المستخدمين فى جميع أنحاء العالم. وباستخدام Snapchat للويب، يمكنك إرسال الرسائل واللقطات، وكذلك الدردشة عبر الفيديو والمكالمات العادية، كما يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات المراسلة المتوفرة على الهاتف المحمول، بما فى ذلك ردود فعل الدردشة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح نسخة من «سناب شات» للويب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.